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    Aspirator profesional uscat T 10/1 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu rezervor gri, furtun flexibil și roți, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 10/1

    Cod produs: 1.527-300.0

    Ultra-silențios, durabil și sustenabil: aspiratorul T 10/1 fabricat din 45% material reciclat¹⁾ oferă o putere de aspirare excelentă și un design ergonomic, ușor de utilizat.
    ¹⁾
    Toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.