Aspirator profesional uscat T 10/1 | Kärcher

Aspiratorul T 10/1 de la Kärcher este alcătuit din 45% material reciclat¹⁾, care conservă resursele și economisește energie în timpul procesului de fabricație. Acesta impresionează prin puterea de aspirare de primă clasă, durabilitate, robustețe și un raport preț-performanță remarcabil. În ciuda puterii sale ridicate de aspirare, T 10/1 funcționează la doar 52 dB(A) și este, prin urmare, ultra-silențios, ceea ce îi permite să fie utilizat fără dificultate pentru curățarea în timpul zilei și în zonele sensibile la zgomot. Aparatul compact oferă un mâner de transport convenabil, pliabil, pentru un transport ergonomic. T 10/1 este rezistent la înclinare și manevrabil. Volumul containerului aspiratorului este de 10 litri. Durabilitatea și robustețea sa sunt evidente în caracteristici precum carcasa, bara de protecție și roțile mari. Duza pentru spații înguste inclusă în pachetul de livrare poate fi depozitată în spațiul de depozitare a accesoriilor integrat pe T 10/1 și, prin urmare, este întotdeauna la îndemână. Un filtru HEPA 14 foarte eficient poate fi achiziționat opțional.

Durabil și robust: 45% conținut reciclat Producție: utilizare redusă de materii prime și energie. Utilizarea materialelor reciclate reduce emisiile de CO₂. Ultra-silențios: funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A) Perfect pentru curățarea în timpul zilei. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului. Design ergonomic, compact și ușor de utilizat Transport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp. Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil. Depozitare rapidă și ușoară. Cablu de alimentare cu fișă de contact Înlocuire simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile. Procesul de curățare poate fi continuat fără întreruperi. Reduce costurile serviciilor. Depozitare manuală a cablurilor Cablul de alimentare poate fi depozitat în cel mai scurt timp. Economisire de timp: stocarea cablurilor în doar câteva secunde. Cablul de alimentare nu se răsucește și este întotdeauna înfășurat. Greutate scăzută Transport fără efort, chiar și cu o singură mână. Ușor de transportat pe trepte și scări. Concept de operare ușor de utilizat Buton mare de pornire/oprire. Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna. Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită. Un filtru HEPA 14 foarte eficient poate fi comandat opțional Pentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă. Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%. Coș principal permanent de filtrare Durabil, robust și durabil. Fabricat din fleece. Se spală manual la 30 °C și se reutilizează. Depozitarea integrată a accesoriilor Duza pentru spații înguste, poate fi depozitată convenabil pe mașină. Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil. Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.