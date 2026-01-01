Aspirator profesional uscatT 7/1 Classic *EU | Kärcher

Mulțumită motorului său puternic de 850 W, aspiratorul compact T 7/1 Classic creează un vid impresionant de 23,0 kPa. În ciuda acestui fapt, aspiratorul funcționează la un nivel plăcut de silențios de 63 db (A). Aparatul are un furtun de aspirare de 2,00 m și la doar 3,5 kg este deosebit de ușor. Cotul ergonomică asigură o activitate fără efort, oricând. Acest aspirator uscat dispune de două roți fixe și două roți directoare pentru o manevrabilitate excelentă. O bară de protecție înconjurătoare împiedică recipientul rezistent la impact de 7,5 litri să deterioreze mobilierul și alte obiecte. Aparatul T7/1 Classic este dotat standard cu un sac de filtrare din pâslă.

Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Permite lucrul îndelungat, fără oboseală. Coș principal permanent de filtrare Fabricat din fleece. Sustenabil: se poate spăla manual la 30 °C. Putere de aspirare remarcabilă Calitate profesională. Raport preț/performanță bun. Cârlig pentru cablu Depozitare ușoară a cablului de alimentare. Fixarea sigură a cablului în timpul transportului. Bara de protectie robusta Protejează mobila, pereții și mașinile împotriva deteriorării.