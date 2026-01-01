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    Aspirator profesional uscatT 7/1 Classic *EU | Kärcher

    Aspirator Kärcher gri cu furtun negru și mâner metalic, pe fundal alb.

    Aspirator profesional uscat

    T 7/1 Classic *EU

    Cod produs: 1.527-191.0

    • Recipient de 7 litri, foarte ușor (sub 3,5 kg), silențios, raport preț-calitate bun
    • Proprietăți bune de deplasare, bară de protecție pe toată lungimea, cârlig pentru cablu