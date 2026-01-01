Dozator de apaWPD 200 Basic S Black | Kärcher

WPD 200 Basic S Black este potrivit pentru alimentarea a până la 100 de persoane cu apă rece sau ambientală, plată sau acidulata. Dozatorul de apă are o tavă de picurare integrată și o pompă - sunt disponibile și kituri pentru scurgerea apei reziduale într-o canistra sau direct în conducta de apă uzată. Este disponibil și un suport de podea. Pentru filtrarea apei Kärcher oferă posibilitatea de a alege un filtru Active-Pure și Hy-Protect, care trebuie achiziționat separat. Funcțiile eficiente de economisire a energiei (modurile cu energie redusă și stand-by) ajută la menținerea costurilor de operare la un nivel scăzut. Mașina este curățată chimic.

Echipamente de baza Utilizare simpla, usoara cu ajutorul butoanelor sensibile Zona de distribuire foarte mare Zona de distribuire mare de pana la 30 cm. Permite umplerea usoara chiar a recipientelor mari. Tipuri suplimentare de apă