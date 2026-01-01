☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Dozator de apaWPD 200 Basic S Black | Kärcher

    Dozator de apă Kärcher Professional, negru, cu un pahar de plastic transparent pe tavă.

    Premii și gamă exclusivă

    European Aqua Awards 2018
    vendies winner best innovation award 2017 oth 1 118214 CMYK

    Dozator de apa

    WPD 200 Basic S Black

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.024-933.0

    WPD 200 Basic S Black furnizează apă rece, ambientală, acidulata. Unitate de masă cu tavă de picurare și pompă se poate utiliza pentru până la 100 de pers. Funcție de curățare chimică.
    Solicită o ofertă