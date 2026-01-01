Motopompa Karcher WWP 45 10422100 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Pompa pentru apa murdara
Cod produs: 1.042-210.0
Debit transportat (m³/h)
45
Înălţimea maxima de aspirare (m)
7
Înălțimea de pompare (m)
25
Max. dimensiunea particulelor (mm)
30
Angrenaj
Benzina
Capacitate cilindru (cm³)
196
Putere motor (kW / hp)
5.1 / 6.9
Capacitate rezervor (l)
3.6
Greutate fără accesorii (kg)
35.7
Greutate cu ambalaj (kg)
40.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
629 x 425 x 445
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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