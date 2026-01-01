Motopompa Karcher WWP 45 10422100 | Kärcher

Pivnițe inundate sau gropi de excavare sunt aplicații tipice pentru motopompa de apă semimurdară WWP 45 cu cadru robust din oțel, care este proiectată pentru aplicații dure. Datorită unui motor puternic pe benzină, motopompa funcționează independent de o sursă de alimentare externă și este capabilă să pompeze până la 45 m3/h de apă (750 l / min). De asemenea, procesează cu ușurință particule foarte grosiere până la un diametru de maxim 30 milimetri. Dacă este necesar, pompa poate fi de asemenea utilizată pentru alte aplicații, de ex. pentru alimentarea cu apă în agricultură.

Dezvoltat pentru aplicații dure Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. De asemenea, prelucrează cu ușurință particule grosiere până la o dimensiune de 30 de milimetri. Foarte puternic Pompa neîntreruptă de până la 100 m Pentru pomparea rapidă a volumelor de apă foarte mari (750 l / min sau 45 m³ / h). O gamă largă de aplicații Încărcare rapidă a remorcilor HD / HDS sau containere IB. Poate fi utilizat pentru pomparea gropilor de excavare, a parcărilor subterane sau a pasajelor. Utilizare prietenoasa Motoare puternice pe benzină EU STAGE V cu pornire la tracțiune și sufocare manuală. Mobilitate ridicată și transport simplu datorită dimensiunilor compacte și a greutății mici. Toate componentele relevante pentru servicii sunt ușor accesibile.