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    Motopompa Karcher WWP 45 10422100 | Kärcher

    Generator Kärcher profesional, cu motor de 7 CP, în cadru metalic, culoare gri și negru, cu detalii galbene.

    Pompa pentru apa murdara

    WWP 45

    Cod produs: 1.042-210.0

    • Începeți reciclarea cu sufocare manuală