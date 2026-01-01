    Soluții extrem de eficiente pentru dezinfectare și igienă

    Fie că este vorba despre suprafețe, obiecte, pardoseli sau chiar despre aerul ambiental, agenții patogeni precum virusurile, bacteriile sau fungii sunt omniprezenți. Iar sistemul imunitar nu poate face față tuturor fără efort, așa cum a demonstrat clar pandemia de coronavirus. Cu soluții profesionale pentru dezinfectare și igienă, Kärcher oferă răspunsul potrivit pentru fiecare nevoie, pentru orice mediu și pentru orice aplicație – astăzi și în viitor.

    Aparate de curățat cu abur și aspiratoare cu abur

    Aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă

    Soluții pentru dezinfecție manuală

    Sisteme de pulverizare

    Mașini de spălat pardoseli

    Aparate profesionale de spălat cu presiune

    Purificatoare de aer

    Aspiratoare cu filtrare HEPA

    Igienă fără compromisuri. Cu echilibru.

    Un birou nu este o sală de operație, o școală nu este o bucătărie profesională, iar o sală de tratament nu este zona exterioară a unei piscine de hotel. De aceea, Kärcher nu oferă o singură soluție universală pentru dezinfectare și igienă, ci concepte și echipamente adaptate cerințelor reale din fiecare domeniu de activitate.

    Prevenirea eficientă a infecțiilor începe cu un concept corect de curățare și igienă. În calitate de partener pentru soluții profesionale de igienă, analizăm împreună cu tine necesarul de măsuri de dezinfectare, dezvoltăm un plan personalizat și recomandăm echipamentele potrivite din gama noastră. De la metode de dezinfecție termică, cum ar fi curățarea cu abur sau cu apă caldă sub presiune, până la soluții de dezinfecție chimică și purificatoare de aer cu filtrare HEPA, toate sistemele sunt perfect coordonate și conforme cu standardele europene.

    Dezinfectare termică

    Căldura este un mijloc extrem de eficient și sigur pentru inactivarea sau distrugerea microorganismelor chiar și după un timp scurt de contact. Kärcher a demonstrat eficiența acestei metode prin intermediul aparatelor de curățat cu abur, aspiratoarelor cu abur și aparatelor profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă. Teste realizate de laboratoare independente au confirmat efectul dezinfectant al temperaturilor ridicate.

    Caracteristicile dezinfectării termice

    Echipamentele Kärcher cu apă caldă și abur au efect bactericid demonstrat și inactivează atât virusurile învelite (precum cele responsabile de COVID-19, gripă sau rujeolă), cât și alți agenți patogeni frecvent întâlniți în spitale, centre de îngrijire, școli sau grădinițe.

    Suprafețele dure rezistente la temperatură, zonele exterioare și spațiile în care dezinfecția chimică nu este dorită sunt deosebit de potrivite pentru această metodă.

    Avantajele dezinfectării termice

    • Fără utilizarea substanțelor chimice
    • Fără reziduuri pe suprafețe
    • Nu necesită clătire suplimentară
    • Nu permite dezvoltarea rezistenței agenților patogeni
    • Ideală pentru suprafețe mari și zone exterioare

    Soluții Kärcher pentru dezinfectare termică

    Aparate de curățat cu abur și aspiratoare cu abur

    Cu accesoriile potrivite, aceste echipamente respectă standardul european EN 16615 și au efect bactericid și proprietăți „virucid limitat PLUS”. Sunt recomandate pentru bucătării profesionale, grupuri sanitare, vestiare și zone comune din domeniul sănătății, ospitalității și instituțiilor publice.

    Aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă

    La temperaturi de peste 65 °C și cu un timp de contact de aproximativ un minut, aceste echipamente oferă un efect dezinfectant confirmat prin teste independente, fiind ideale pentru zone exterioare și suprafețe extinse.

    Dezinfectare chimică

    Dezinfectarea chimică presupune utilizarea unor produse special formulate pentru inactivarea sau distrugerea agenților patogeni de pe suprafețe și obiecte. În cazul dezinfecției de rutină, utilizată frecvent și în afara unităților medicale, se vorbește despre igienizare.

    Caracteristicile dezinfectării chimice

    În funcție de domeniul de utilizare și tipul suprafeței, se pot utiliza diferite substanțe active, precum alcoolii sau compușii pe bază de amoniu cuaternar. Alegerea soluției potrivite trebuie făcută în funcție de specificul aplicației.

    Soluțiile pentru dezinfectare și igienă Kärcher sunt potrivite pentru suprafețe dure și textile din spitale, școli, instituții publice, bucătării profesionale, cantine, baze sportive și alte spații cu cerințe ridicate de igienă. Ele oferă un spectru larg de eficacitate, timpi scurți de acțiune și compatibilitate bună cu materialele.

    Avantajele dezinfectării chimice

    • Posibilitatea de a realiza curățarea și dezinfecția într-un singur pas de lucru, inclusiv pe cele mai mici suprafețe
    • Aplicare simplă și rapidă, cu economie de timp, folosind pulverizator și lavetă
    • Elimină în mod fiabil toți germenii de pe toate suprafețele, precum și din fisuri, rosturi și îmbinări
    • Eficiență ridicată inclusiv în timpul procesului de uscare
    • Permite dezinfecția rapidă și periodică a suprafețelor critice

    Soluții Kärcher pentru dezinfectare chimică

    Dezinfectare manuală

    Soluțiile pentru dezinfectare și curățare Kärcher sunt ideale pentru dezinfecția prin ștergere, iar spectrul lor larg de eficacitate este certificat conform mai multor standarde, inclusiv standardului european EN 14476. Utilizate în combinație cu gama noastră extinsă de produse textile de unică folosință și reutilizabile pentru suprafețe și pardoseli, precum și cu sistemele de mop, acestea sunt potrivite și pentru curățarea pre-impregnată.

    Sisteme de pulverizare

    Sistemele de pulverizare Kärcher sunt utilizate oriunde dezinfecția prin ștergere nu este posibilă, de exemplu în zone greu accesibile (fisuri, spații înguste) sau pe suprafețe foarte mari.

    Mașini de spălat pardoseli

    Pentru suprafețe mari, de aproximativ 500 m² sau mai mult, se recomandă completarea dezinfecției manuale prin ștergere cu utilizarea unei mașini de spălat-aspirat performante. Kitul de pulverizare pentru igienizare și lancea de pulverizare integrată permit dezinfectarea elementelor greu accesibile, precum coșuri de gunoi, panouri informative, uși rotative, obloane rulante și multe altele.

    Aparate profesionale de spălat cu presiune

    Aparatele profesionale de spălat cu presiune Kärcher sunt soluția ideală pentru aplicarea produselor Disinfectant Cleaner RM 732 și Disinfectant RM 735 în spații precum grupuri sanitare și piscine, dar și în bucătării profesionale, camere frigorifice și abatoare. Această metodă garantează o dezinfecție rapidă și sigură.

    Purificarea aerului și prevenirea infecțiilor prin filtrare

    În timp ce suprafețele de orice tip pot fi igienizate și dezinfectate fără dificultate prin utilizarea soluțiilor de dezinfecție sau a echipamentelor pentru dezinfecție termică, în aerul ambiental rămân particule contaminate cu virusuri, care reprezintă un risc suplimentar pentru sănătate. Înainte ca virusurile să se fixeze pe particulele de praf și să cadă pe pardoseală, ele pot supraviețui în aer ore întregi și pot fi inhalate de oameni.

    Caracteristicile prevenirii infecțiilor prin filtrare

    Purificatoarele de aer și aspiratoarele de înaltă performanță Kärcher, echipate cu filtre HEPA-14 de înaltă calitate, acoperă o verigă esențială în prevenirea infecțiilor. Purificatoarele de aer Kärcher filtrează aerul ambiental de mai multe ori pe oră prin sistemul dens de filtrare HEPA-14, care reține în mod fiabil particulele fine, particulele în suspensie și agenții patogeni. Aerul astfel purificat reduce concentrația particulelor potențial infecțioase și a virusurilor din aerul ambiental și o menține la un nivel scăzut.

    În același mod, aspiratoarele echipate cu filtru HEPA-14 rețin eficient virusurile atașate de particulele care au ajuns deja pe pardoseală. Purificatoarele de aer și aspiratoarele Kärcher sunt potrivite pentru utilizarea în toate spațiile interioare din școli, birouri, unități HoReCa, retail și, desigur, în cabinete medicale.

    Avantajele filtrării

    • Rețeaua densă de fibre a filtrului HEPA-14 reține în mod fiabil chiar și cele mai fine particule
    • Filtrează agenți patogeni precum virusuri, bacterii, spori de mucegai, particule respirabile și diferite tipuri de praf
    • Reduce riscul de infectare prin germeni și aerosoli

    Soluții Kärcher pentru purificarea aerului și prevenirea infecțiilor prin filtrare

    Purificatoare de aer

    Purificatorul de aer AF 100 de la Kärcher poate fi echipat cu un filtru HEPA-14 (testat conform standardului EN 1822). Această combinație permite schimbarea aerului de șase ori pe oră în încăperi de până la 35 m², filtrând cel puțin 99,995%* dintre aerosolii potențial încărcați cu virusuri din aerul ambiental.

    * La o înălțime a tavanului de 2,5 metri și la o rată de schimb al aerului de șase ori pe oră. Pentru suprafețe mai mari pot fi utilizate mai multe echipamente, în funcție de dimensiunea totală a încăperii.

    Aspiratoare

    Aspiratoarele uscate Kärcher, precum T 11/1 Classic HEPA sau T 10/1 Adv HEPA, sunt echipate cu filtru HEPA-14 eficient, care reține în mod fiabil 99,995% dintre particulele purtătoare de virusuri (testat conform EN 1822/2019 și DIN EN 60335-2-69). În plus, funcționează foarte silențios, fiind potrivite pentru spații unde nivelul de zgomot trebuie menținut la minimum, cum ar fi spitale sau hoteluri.

    Consultanță pentru aplicare – soluțiile tale personalizate Kärcher pentru igienă

    1. Evaluează riscul igienic din locația ta

    Evaluarea riscului reprezintă baza pentru alegerea soluției potrivite în vederea asigurării prevenirii infecțiilor la fața locului. În această etapă sunt stabilite și definite, în funcție de necesități, măsurile adecvate de curățare și dezinfecție.

    2. Soluții de igienă pentru domeniul tău de activitate

    Descoperă soluțiile noastre complete de igienă pentru spațiile din mediul tău profesional. În cadrul serviciului nostru de consultanță, te sprijinim direct la fața locului în implementarea cerințelor privind siguranța igienică și prevenirea infecțiilor, punând la dispoziție materiale de instruire detaliate și complete