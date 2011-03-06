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    DON'T LET CLEANING MAKE YOU CRAZY.

    บ้านสะอาดได้ ไม่ต้อง Crazy

    การทำความสะอาด อาจน่าหงุดหงิดและทำให้คุณหมดความอดทนได้ หากอุปกรณ์ทำความสะอาดของคุณไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ตามที่ต้องการ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เบาและทันสมัยของเรา การทำความสะอาดจะไม่ทำให้คุณต้อง Crazy อีกต่อไป!

    Kärcher steam cleaners

    ลดความจำเป็นในการใช้สารเคมี

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำของ Kärcher ใช้เพียงแค่ไอน้ำก็สามารถกำจัดไวรัสที่มีเยื่อหุ้มได้ถึง 99.999%* และแบคทีเรียทั่วไปในบ้านได้ถึง 99.99%**

    เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
    Kärcher Window Vacs

    มั่นใจในมุมมองที่ชัดเจน

    เครื่องเช็ดกระจก สามารถทำงานได้เร็วและเรียบร้อยกว่าการทำความสะอาดด้วยมือถึง 3 เท่า โดยไม่ทิ้งคราบหรือหยดน้ำสกปรกไว้

    เครื่องเช็ดกระจก
    Kärcher floor cleaners

    ปลดล็อกทุกพื้นที่ให้เป็นเวทีแห่งความเงางาม

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์ช่วยให้พื้นของคุณเงางาม สะอาดหมดจดกว่าการใช้ไม้ถูพื้นและใช้แรงน้อยกว่ามาก

    ไม้ถูพื้นไฟฟ้า
    Kärcher vacuum cleaners

    เติบโตไปพร้อมทุกภารกิจของคุณ

    ไม่ว่าจะเป็นห้องสตูดิโอ บ้านขนาดใหญ่ คนที่เป็นภูมิแพ้ ใช้แบตเตอรี่หรือไม่มีถุงเก็บฝุ่น เรามีเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะกับฝุ่นทุกประเภท

    เครื่องดูดฝุ่น
    Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    กำจัดทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ที่ทนทาน คุณสามารถกำจัดสิ่งสกปรกทั้งแบบเปียกและแห้งได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
    Kärcher spray extraction cleaners

    เปิดมิติใหม่แห่งความสะอาด

    ด้วยเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ สามารถกำจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นได้แม้ในพื้นผิวสิ่งทอเกือบทุกชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้และบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ
    Kärcher robotic vacuum cleaners and mops

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    * จากการทดสอบด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำของคาร์เชอร์ โดยใช้ความแรงสูงสุดและพ่นไอน้ำโดยตรงลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดเป็นเวลา 30 วินาที พบว่าสามารถกำจัดไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) บนพื้นผิวแข็งและเรียบภายในบ้านได้มากถึง 99.999% (อ้างอิงจากเชื้อทดสอบ: Modified Vaccinia Ankara Virus)

    ** เมื่อทำความสะอาดด้วยความเร็ว 30 ซม./วินาที โดยใช้ความแรงไอน้ำสูงสุดและสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง พบว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไปที่พบในครัวเรือนบนพื้นผิวแข็งและเรียบภายในบ้านได้ถึง 99.99% (อ้างอิงจากเชื้อทดสอบ: Enterococcus hirae)

    ช่องทางการจำหน่าย

    เลือกช้อปสินค้าคาร์เชอร์ได้ตามต้องการ ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านใกล้บ้าน สะดวกสบายด้วยเครือข่ายร้านค้าพาร์ทเนอร์และแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลที่ครอบคลุม ให้คุณมั่นใจในทุกการสั่งซื้อและเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ง่ายกว่าที่เคย

    ร้านค้าออนไลน์

    คุณสามารถหาซื้อสินค้าของเราได้ที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของเรา, Lazada, Shopee และ NocNoc เพื่อให้คุณช้อปปิ้งจากที่บ้านได้อย่างง่ายและสะดวกสบาย!

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    คุณสามารถซื้อสินค้าของเราได้ที่ โฮมโปร, บุญถาวร และร้านค้า Kärcher ทั่วประเทศ!

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