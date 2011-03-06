ลดความจำเป็นในการใช้สารเคมี
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำของ Kärcher ใช้เพียงแค่ไอน้ำก็สามารถกำจัดไวรัสที่มีเยื่อหุ้มได้ถึง 99.999%* และแบคทีเรียทั่วไปในบ้านได้ถึง 99.99%**
บ้านสะอาดได้ ไม่ต้อง Crazy
การทำความสะอาด อาจน่าหงุดหงิดและทำให้คุณหมดความอดทนได้ หากอุปกรณ์ทำความสะอาดของคุณไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ตามที่ต้องการ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เบาและทันสมัยของเรา การทำความสะอาดจะไม่ทำให้คุณต้อง Crazy อีกต่อไป!
เครื่องทำความสะอาดไอน้ำของ Kärcher ใช้เพียงแค่ไอน้ำก็สามารถกำจัดไวรัสที่มีเยื่อหุ้มได้ถึง 99.999%* และแบคทีเรียทั่วไปในบ้านได้ถึง 99.99%**
เครื่องเช็ดกระจก สามารถทำงานได้เร็วและเรียบร้อยกว่าการทำความสะอาดด้วยมือถึง 3 เท่า โดยไม่ทิ้งคราบหรือหยดน้ำสกปรกไว้
ไม้ถูพื้นไฟฟ้าของคาร์เชอร์ช่วยให้พื้นของคุณเงางาม สะอาดหมดจดกว่าการใช้ไม้ถูพื้นและใช้แรงน้อยกว่ามาก
ไม่ว่าจะเป็นห้องสตูดิโอ บ้านขนาดใหญ่ คนที่เป็นภูมิแพ้ ใช้แบตเตอรี่หรือไม่มีถุงเก็บฝุ่น เรามีเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะกับฝุ่นทุกประเภท
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์ที่ทนทาน คุณสามารถกำจัดสิ่งสกปรกทั้งแบบเปียกและแห้งได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ สามารถกำจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นได้แม้ในพื้นผิวสิ่งทอเกือบทุกชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้และบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
* จากการทดสอบด้วยการทำความสะอาดเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำของคาร์เชอร์ โดยใช้ความแรงสูงสุดและพ่นไอน้ำโดยตรงลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดเป็นเวลา 30 วินาที พบว่าสามารถกำจัดไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ยกเว้นไวรัสตับอักเสบบี) บนพื้นผิวแข็งและเรียบภายในบ้านได้มากถึง 99.999% (อ้างอิงจากเชื้อทดสอบ: Modified Vaccinia Ankara Virus)
** เมื่อทำความสะอาดด้วยความเร็ว 30 ซม./วินาที โดยใช้ความแรงไอน้ำสูงสุดและสัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง พบว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไปที่พบในครัวเรือนบนพื้นผิวแข็งและเรียบภายในบ้านได้ถึง 99.99% (อ้างอิงจากเชื้อทดสอบ: Enterococcus hirae)
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