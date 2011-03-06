เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ SE 2 Spot เป็นเครื่องที่ใช้งานสะดวกและเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการขจัดคราบบนเบาะและสิ่งทอต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เครื่อง SE 2 Spot สามารถจัดการกับสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คราบอาหารหรือเครื่องดื่ม ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัด ทำให้ใช้งานได้ง่ายและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องรับมือกับคราบสกปรกที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ ยังมีรัศมีการทำงานกว้างด้วยสายไฟยาว 4.5 เมตร ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างอิสระในทุกมุมของห้อง อีกทั้งยังมีช่องเก็บอุปกรณ์เสริมบนตัวเครื่อง ทำให้สามารถหยิบใช้งานหัวดูดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมหัวแปรงขจัดคราบ หัวดูดสำหรับเบาะผ้า และน้ำยาทำความสะอาดในชุดครบถ้วน
เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วของ Kärcher เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด
ทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยของพื้นผิวสิ่งทอ ความชื้นตกค้างต่ำเพื่อให้พื้นผิวสิ่งทอแห้งเร็ว การทำความสะอาดที่รวดเร็วและไร้ความยุ่งยาก ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ ที่มีประสิทธิภาพ ผสานกับมอเตอร์ทรงพลังแต่ประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการทำความสะอาดลึกถึงเส้นใยได้อย่างง่ายดาย
หัวซักทำความสะอาดเบาะช่วยให้สามารถขจัดสิ่งสกปรกฝังลึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด หัวแปรงขจัดคราบ สำหรับทำความสะอาดคราบฝังแน่นหรือคราบแห้งได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
ดีไซน์กะทัดรัดเป็นพิเศษ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
มีความยืดหยุ่นแม้ในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก พร้อมด้ามจับที่ใช้งานได้จริงเพื่อการขนย้ายอุปกรณ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
การจัดเก็บสายและอุปกรณ์เสริมอย่างเป็นระเบียบ
สามารถขนย้ายได้ง่ายด้วยมือเดียว – อุปกรณ์เสริมทั้งหมดและสายสามารถจัดเก็บได้โดยตรงบนตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะถูกติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องเสมอ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
การใช้งานที่ง่ายและสะดวก
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างง่ายดาย ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี พร้อมทำความสะอาดทันที
ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
การเติมน้ำสะอาดในถังที่ทำได้อย่างง่ายดาย การถอดและเทถังน้ำเสียได้สะดวกโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก
สายยืดหยุ่นพิเศษ 2-in-1
สายสเปรย์ในตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำความสะอาด สายดูดยาวและยืดหยุ่นสูง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำความสะอาด มาพร้อมข้อต่อหมุนที่สายได้รอบทิศทาง เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น