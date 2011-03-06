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    Kärcher carpet cleaner with hose attachment, nozzle, and yellow detergent packet on white background.

    เครื่องซักพรมแบบสเปรย์แล้วดูดกลับ

    SE 2 Spotcleaner Plus

    หมายเลขสั่งซื้อ: 1.081-420.0

    • น้ำยาเคมีซักพรม ขจัดคราบประสิทธิภาพสูงสำหรับพื้นผิวสิ่งทอ
    • ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก
    • หัวซักสำหรับเบาะ, แปรงขจัดคราบ, น้ำยาเคมีซักพรม RM 519 (100 มล.)