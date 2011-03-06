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    Kärcher rotating brush attachment with white bristles and black handle, designed for cleaning surfaces.

    WB 130 rotating wash brush

    หมายเลขสั่งซื้อ: 2.644-286.0

    แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ เช่น ผนังบ้าน กระจก หรือพื้นผิวพลาสติก เปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย