WB 130 rotating wash brush

แปรงขัดล้างแบบหมุนได้ รุ่น WB 130 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวต่างๆ เช่น ผนังบ้าน กระจก หรือพื้นผิวพลาสติก การหมุนอันทรงพลังช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง แปรงขัดล้างมีคันโยกสำหรับเปลี่ยนหัวฉีดที่รวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก และมาพร้อมกับฝาครอบแบบโปร่งใสเพื่อประสบการณ์การทำความสะอาดที่น่าประทับใจ สามารถใช้ควบคู่กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์รุ่น K 2 - K 7 แปรงขัดล้าง WB 130 มีอุปกรณ์เสริมเป็นแปรงสำหรับงานขัดล้างที่ต่างออกไป เช่น สำหรับขัดล้างรถยนต์และจักรยาน สำหรับขัดล้างเฟอร์เจอร์นอกบ้าน
หัวแปรงหมุน
การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดได้สะดวกและสบายยิ้งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก เลือกหัวแปรงที่เหมาะกับการทำความสะอาดได้
ใช้กับน้ำยาทำความสะอาดที่ต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้
คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
ขนแปรงอเนกประวงค์
ป้องกันน้ำกระเด็น
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
ใช้งานกับสายยางรดน้ำทั่วไปได้