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    Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m | Kärcher

    Kärcher garden hose with black and yellow stripes, coiled on a white background.

    Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m

    Sipariş numarası: 2.645-323.0

    Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.