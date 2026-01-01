Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-323.0Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.
Çap
3/4″
Uzatma hortumu (m)
50
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
11.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
390 x 390 x 250
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları