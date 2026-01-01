Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m | Kärcher

3/4 çapında ve 50 metre uzunluğunda, ultra sağlam, esnek kıvrımlara karşı son derece dayanıklı olan Kärcher'in yeni Perfomance Plus bahçe hortumu orta ve büyük boyutlarda olan bahçeleri sulamak için idealdir. Geliştirilmiş ve yüksek kaliteli çok katmanlı bir dokuma malzemeden yapılmış olan hortum, sabit su akışı sağlar ve tutuşu kolaylaştırır. Hava şartlarına dayanıklı olan anti-UV dış katman hortumun malzemesini korurken sağlığa zararlı hiçbir madde içermez. Ürün avantajları arasında, -20 ila +60 ° C sıcaklık dayanımı, 30 bar su basıncı ve 15 yıl garanti süresi bulunmaktadır.

Yüksek kaliteli çok katmanlı dokuma malzemeler Optimum su akışını garanti etmek için esneklik ve bükülme direnci 50 metre Orta ve büyük boyutlarda olan bahçeler için Kaliteli dokuma malzemesi sayesinde hortum, 30 bar kadar basınca dayanıklıdır. Zorlu Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu Kullanım kolaylığı için. Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci Kaliteli hortum Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Ekstra uzun servis ömrü için Ftalatlar (< 0.1%), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz Anti-UV dış tabaka Hava şartlarına son derece dayanıklı 15 yıl garanti Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar