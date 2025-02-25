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    Akülü Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

    Şarjlı Süpürgeler

    Kablolu makinelerin menzili, kablonun bittiği yerde son bulur. Şarjlı elektrik süpürgelerimiz ise sınır tanımadan her yere gider. Kablo dolama ve çözme derdi yok. Peşinden sürükleme yükü yok. Sağa sola takılma riski yok. Sürekli priz arama ve köşe bucak priz değiştirme zahmeti yok.

    Kablo yok; ama artan verimlilikle birlikte %24'e varan zaman tasarrufu var.

    Person cleaning a bus with the battery powered backpack vacuum cleaner

    Performanstan ödün vermeyen kablosuz güç

    Kärcher şarjlı süpürgeleriyle hiçbir şeyden ödün vermezsiniz: Ne güçten ne de temizlik kalitesinden. Bu noktada akülü süpürgelerimiz, kablolu muadillerini aratmadığı gibi sunduğu hareket özgürlüğüyle de fark yaratır. Sadece ayak bağı olan elektrik kabloları ve sürekli fişi prize takıp çıkarma derdi artık geride kaldı. Bu da size zaman kazandırır ve iş verimliliğinizi artırır.

    • T 9/1 Bp Kuru Vakum Süpürgesi: Tek bir şarjla normal modda 24 dakika, eco!efficiency modunda ise tam 46 dakika kesintisiz çalışır.
    • BVL 5/1 Bp Sırt Süpürgesi: Sinema salonları, otobüsler, trenler ve uçaklar gibi dar alanların temizliğinde üstüne yoktur.
    • BVL 3/1 Bp Sırt Süpürgesi: Ultra hafif ve pilli yapısıyla dar alan/nokta temizliği ile merdiven temizliğinin uzmanıdır. Evler, esnaflar veya bina görevlileri (apartman görevlileri) için biçilmiş kaftandır.

    Kesintisiz ve rahat bir çalışma için tam şarj yeter

    Kabloların ayak bağı olmadığı bağımsız çalışma konforuna, mükemmel hareket kabiliyetine ve esnekliğe siz de hayran kalacaksınız. Üstelik daha az eforla artan verimlilik ve %24'e varan zaman tasarrufu da cabası.

    Person vacuuming plane seats with battery powered backpack vacuum cleaner

    Tam performans için kablo şart değil

    BVL 5/1 Bp sırt süpürgemiz, yenilikçi 36 V bataryası sayesinde piyasadaki en iyi temizlik performansını sunar. Bu performans, kablolu modelleri aratmayan cinstendir ve benzer kablosuz süpürgelerin gücüyle tamamen aynıdır. Burada feda ettiğiniz tek şey kablonuz olur; karşılığında ise çok daha fazlasını kazanırsınız.

    Person is using the hip belt of the backpack dry vacuum cleaner

    Kullanımı kolay

    Doğrudan bel kemerinde yer alan kontrol paneli sayesinde, sırt süpürgemizi yepyeni bir ergonomik kullanım boyutuna taşıyoruz. Tüm fonksiyonları, işinizi hiç bölmeden, pratik bir şekilde doğrudan belinizden yönetebilirsiniz. Üstelik batarya durum göstergesi sayesinde, ne kadar şarjınızın kaldığını her an görebilirsiniz.

    Person vacuuming stairs with the battery powered backpack vacuum cleaner

    Enerjinizden ve zamanınızdan tasarruf edin

    Şarjlı makinelerde enerji tasarrufu sağlamak iki kat daha faydalıdır: Hem çevre korunur hem de makinenin kullanım ömrü uzar. eco!efficiency modu sayesinde BVL 5/1 Bp, çok daha az enerji tüketerek çalışır ve böylece fark edilir derecede daha uzun bir kullanım süresi sunar.

    Person is vacuuming a shop floor with the battery powered backpack dry vacuum cleaner

    Fişi prize takıp çıkarma derdi yok

    Bir insanın yaşı veya fiziki gücü ne olursa olsun, elektrik kablolarını prize takıp çıkarmak için sürekli eğilip kalkmak, uzun vadede vücutta ağrılara ve gerginliğe yol açar. Hem kendinizi hem de çalışanlarınızı bu gereksiz yükten kurtarın.

    Removing the battery from the dry vacuum cleaner

    Tahmin etmeyin, gözünüzle görün

    Kärcher Real Time Technology sayesinde, bataryanın kalan çalışma süresini artık dakika dakika net olarak görebilirsiniz. Hem de her an ve eş zamanlı olarak. Cihazın o an harcadığı güç bile bu hesaplamaya dahildir. Üstelik şarj cihazlarımız da bataryanın tamamen dolmasına ne kadar süre kaldığını tamı tamına dakika bazında gösterir.

    Battery is charging in charging station

    Hem bütçe hem doğa dostu

    eco!efficiency modu sayesinde Kärcher makineniz, tek bir tuşla çok daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve daha sessiz çalışır. Bu yüksek verimli çalışma sistemi, batarya ömrünü ciddi oranda uzatırken, oteller gibi sese karşı hassas alanlarda bile rahatça temizlik yapmanıza olanak tanır.

    Product view of dry vacuum cleaner BVL 3/1 BP

    BVL 3/1 Bp Kablosuz Sırt Süpürgesi

    Ultra hafif ve güçlü BVL 3/1 Bp kablosuz sırt süpürgesi, en dar alanlardaki temizlik işlerinde en büyük uzmanınızdır. Yenilikçi EPP malzemesi sayesinde, sırt ünitesi ağırlığı sadece 4,5 kilogram olan ilk süpürgedir; üstelik buna rağmen son derece sağlam ve uzun ömürlüdür. Cihaz aynı zamanda yüksek fiyat-performans oranıyla da öne çıkar.

    İster evler, ister esnaflar, ister tesis yönetim firmaları için olsun; 3 litrelik hazne kapasitesine ve yüksek emiş gücüne sahip BVL 3/1 Bp, özellikle dar alanlardaki temizlik işlerinde performansıyla göz doldurur. Bu sayede lokal alan/nokta temizliği ve merdiven boşluğu temizliği çocuk oyuncağı haline gelir. Güçlü **Kärcher Battery Power** bataryası uzun çalışma süreleri sağlarken, ergonomik taşıma iskeleti ise yorulmadan çalışmanıza imkan tanır. Tüm önemli kullanım ve ek fonksiyonlar, bel askısındaki kontrol paneli üzerinden son derece basit ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetilebilir. Ayrıca yüksek verimli bir HEPA 14 filtre de opsiyonel olarak sunulmaktadır.

    Ultra Hafif: Yeni EPP malzemesi sayesinde sırt ünitesi sadece 4,5 kg ağırlığındadır. Bu da cihazı son derece ergonomik ve taşınması kolay bir hale getirir.

    Yenilikçi: Genleştirilmiş polipropilen (EPP) malzeme hem aşırı hafif hem de olağanüstü sağlam ve dayanıklıdır. Ayrıca %100 geri dönüştürülebilir yapısıyla çevre dostudur.

    Ergonomik: Deuter® taşıma iskeleti, uzun süreli çalışmalarda bile en üst düzeyde konfor sağlar. Son derece pratik bir detay olarak; tüm fonksiyonlar bel askısındaki kontrol paneli üzerinden yönetilebilir ve takip edilebilir. Ek olarak, emiş hortumu hem sağ hem de sol elini kullananlara uygun şekilde kişiselleştirilerek bağlanabilir.

    BVL 5/1 Bp Kablosuz Sırt Süpürgesi

    Kablolu makinelerle ancak kablonun uzandığı yere kadar temizlik yapabilirsiniz. Şarjlı kablosuz süpürgelerimiz ise sınır tanımadan her yere gider. Kablo dolama ve çözme derdi yok. Peşinden sürükleme yükü yok. Sağa sola takılma riski yok. Sürekli priz arama ve köşe bucak priz değiştirme zahmeti yok.

    BVL 5/1 Bp, kablolardan tamamen bağımsız olarak maksimum hareket kabiliyeti ve esneklikle çalışmanızı sağlayan şarjlı bir sırt süpürgesidir. Kablolu modelleri aratmayan yüksek emiş gücü sayesinde BVL 5/1 Bp, piyasadaki en iyi temizlik performansını sunar. Patentli ve ergonomik sırt iskeleti, üstün bir kullanım konforu sağlar; tüm fonksiyonları doğrudan bel askısındaki kontrol paneli üzerinden yönetebildiğiniz için kullanımı son derece pratiktir.

    BVL 5/1 Bp ile çok daha rahat ve stressiz çalışırken, zamandan da %24'e varan oranda tasarruf edersiniz. Üstelik kablosuz makinelerde kablo arızası veya kopması gibi sorunlar yaşanmadığı için servis ve bakım masraflarından da kurtulursunuz.

    Product view of BVL 5/1 Bp battery powered backpack vacuum cleaner
    product view T 9/1 Bp battery powered dry vacuum cleaner

    T 9/1 Bp Kablosuz Süpürge

    Güçlü Kärcher T 9/1 Bp kablosuz süpürge, performans ve temizlik sonuçları açısından kablolu modelleri kesinlikle aratmaz. Tam aksine; piyasadaki en iyi temizlik performansını sunar ve siz de her kullanımda bu farkı hissedersiniz. Kabloların ayak bağı olmadığı özgür çalışma konforu, mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik gerçekten etkileyicidir. Üstelik daha az eforla gelen yüksek verimlilik ve %23'e varan zaman tasarrufu da cabası. T 9/1 Bp; profesyonel temizlik şirketlerinin yanı sıra ulaşım sektörü, perakende mağazaları veya otelcilikteki temizlik işleri için mükemmel bir kablosuz süpürgedir.

    T 9/1 Bp, son derece kolay ve zahmetsiz kullanımıyla öne çıkar. Özellikle merdivenler, sinema ve tiyatro salonları, otel koridorları gibi prizin az olduğu veya hiç bulunmadığı alanlarda büyük kolaylık sağlar. Kabloyu arkadan sürüklerken duvarlara veya mobilyalara çarpıp zarar verme derdi de artık tarih oluyor.

    T 9/1 Bp gücünü iki farklı batarya seçeneğinden alır. İlk seçenek olan 36 V / 6.0 Ah Kärcher Battery Power+ yedek batarya, LCD ekranı üzerinden yenilikçi Real Time Technology (Gerçek Zamanlı Teknoloji) ve voltaj takibi sunar. Son derece güçlü olan bu 6.0 Ah kapasiteli lityum iyon batarya, uzun çalışma süreleri sağlar. Diğer bir seçenek olan 36 V / 7.5 Ah Kärcher Battery Power+ yedek batarya ise yine LCD ekranlı Real Time Technology ve aşırı akım korumasına sahiptir. 7.5 Ah kapasitesi sayesinde, bu güçlü lityum iyon batarya ile çok daha uzun ve kesintisiz bir çalışma süresi garanti edilir.

    HV 1/1 Bp Şarjlı El Süpürgesi

    Esnafların ve profesyonel temizlik şirketlerinin bina veya araç temizliğinde tam olarak nasıl bir makineye ihtiyaç duyduğunu titizlikle analiz ettik: Pratik, güçlü ve uzun ömürlü bir şarjlı el süpürgesi. Kärcher HV 1/1 Bp, kompakt ve hafif yapısıyla bu beklentileri fazlasıyla karşılar. Ofislerden atölyelere, otomobil bayilerindeki araç temizliğinden montaj işlerindeki uygulamalara kadar tüm tipik temizlik işlerini en iyi şekilde çözmek için işe özel aksesuarlarla birlikte gelir.

    HV 1/1 Bp, sınıfının en iyi temizlik performansını sunar. Kolay kullanımı, enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency modu ve şarj durum göstergesi sayesinde tüm temizlik işlerinde verimliliğinizi daha da artırır. Şarjlı HV 1/1 Bp ile temizlik yapmak çok daha hızlıdır. Sizi kablo dolama ve çözme, cihazı peşinizden sürükleme, dolanan kabloları açma, priz arama veya fiş takıp çıkarma gibi zaman kaybettiren işlerden kurtarır. Bu sayede çalışma sürenizi %25'e varan oranda azaltır ve genel temizlik sürecini hızlandırır.

    Kapı kapanmadan temizliği bitirin

    HV 1/1 Bp ve dar alan başlığı sayesinde asansörlerin kılavuz raylarındaki pislikleri göz açıp kapayıncaya kadar temizleyebilirsiniz. Kablosuz HV 1/1 Bp ile asansör zeminini de çok kısa sürede süpürebilirsiniz.

    HV 1/1 Bp el süpürgesi iki farklı batarya seçeneğiyle kullanılabilir. İlk seçenek, batarya seviyesini gösteren LCD ekranlı ve yenilikçi Real Time Technology (Gerçek Zamanlı Teknoloji) özelliğine sahip 18 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power yedek bataryadır. İkinci seçenek ise LCD ekran üzerinden Real Time Technology, voltaj takibi ve IPX5 koruması sunan 18 V / 3.0 Ah Kärcher Battery Power+ yedek bataryadır. Oldukça güçlü olan bu Battery Power+ 18 V lityum iyon batarya, uzun bir çalışma süresi için 3.0 Ah kapasite sağlar.

    Product view HV 1/1 Bp battery powered hand vacuum cleaner

    Her alanda tam esneklik

    360 derece dönebilen başlık, her yönde rahatça çalışmanıza imkan tanır. Başlığa farklı aksesuarları kolayca takabilir ve HV 1/1 Bp el süpürgenizi pek çok farklı uygulama için kullanabilirsiniz.

    Ezber bozan güç

    Yeni şarjlı el süpürgesi HV 1/1 Bp, güçlü türbin performansı ve yüksek hava debisiyle göz doldurur. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18 V Kärcher Battery Power+ lityum iyon bataryadan alır; bu da piyasadaki en iyi temizlik performansını ve ekstra uzun bir kullanım süresini beraberinde getirir.

    Kullanması çok kolay

    HV 1/1 Bp ekstra hafif ve kompakt bir yapıya sahiptir. Bu sayede yorulmadan, zahmetsizce çalışabilirsiniz. Üstelik el süpürgenizi hafifliği sayesinde dilediğiniz her yere rahatça yanınızda götürebilirsiniz.

    Minimum enerji, maksimum sessizlik

    eco!efficiency modu sayesinde düşen enerji ihtiyacı, hem batarya kullanım süresini uzatır hem de daha sessiz bir çalışma ortamı sağlar.

    Oldukça ergonomik

    Sap kısmındaki yumuşak bileşenler sayesinde HV 1/1 Bp ele rahatça oturur ve kolayca yönlendirilir.