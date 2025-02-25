Akülü Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

Performanstan ödün vermeyen kablosuz güç
Kärcher şarjlı süpürgeleriyle hiçbir şeyden ödün vermezsiniz: Ne güçten ne de temizlik kalitesinden. Bu noktada akülü süpürgelerimiz, kablolu muadillerini aratmadığı gibi sunduğu hareket özgürlüğüyle de fark yaratır. Sadece ayak bağı olan elektrik kabloları ve sürekli fişi prize takıp çıkarma derdi artık geride kaldı. Bu da size zaman kazandırır ve iş verimliliğinizi artırır.
- T 9/1 Bp Kuru Vakum Süpürgesi: Tek bir şarjla normal modda 24 dakika, eco!efficiency modunda ise tam 46 dakika kesintisiz çalışır.
- BVL 5/1 Bp Sırt Süpürgesi: Sinema salonları, otobüsler, trenler ve uçaklar gibi dar alanların temizliğinde üstüne yoktur.
- BVL 3/1 Bp Sırt Süpürgesi: Ultra hafif ve pilli yapısıyla dar alan/nokta temizliği ile merdiven temizliğinin uzmanıdır. Evler, esnaflar veya bina görevlileri (apartman görevlileri) için biçilmiş kaftandır.