Akülü Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

Ultra hafif ve güçlü BVL 3/1 Bp kablosuz sırt süpürgesi, en dar alanlardaki temizlik işlerinde en büyük uzmanınızdır. Yenilikçi EPP malzemesi sayesinde, sırt ünitesi ağırlığı sadece 4,5 kilogram olan ilk süpürgedir; üstelik buna rağmen son derece sağlam ve uzun ömürlüdür. Cihaz aynı zamanda yüksek fiyat-performans oranıyla da öne çıkar.

İster evler, ister esnaflar, ister tesis yönetim firmaları için olsun; 3 litrelik hazne kapasitesine ve yüksek emiş gücüne sahip BVL 3/1 Bp, özellikle dar alanlardaki temizlik işlerinde performansıyla göz doldurur. Bu sayede lokal alan/nokta temizliği ve merdiven boşluğu temizliği çocuk oyuncağı haline gelir. Güçlü **Kärcher Battery Power** bataryası uzun çalışma süreleri sağlarken, ergonomik taşıma iskeleti ise yorulmadan çalışmanıza imkan tanır. Tüm önemli kullanım ve ek fonksiyonlar, bel askısındaki kontrol paneli üzerinden son derece basit ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetilebilir. Ayrıca yüksek verimli bir HEPA 14 filtre de opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Ultra Hafif: Yeni EPP malzemesi sayesinde sırt ünitesi sadece 4,5 kg ağırlığındadır. Bu da cihazı son derece ergonomik ve taşınması kolay bir hale getirir.

Yenilikçi: Genleştirilmiş polipropilen (EPP) malzeme hem aşırı hafif hem de olağanüstü sağlam ve dayanıklıdır. Ayrıca %100 geri dönüştürülebilir yapısıyla çevre dostudur.

Ergonomik: Deuter® taşıma iskeleti, uzun süreli çalışmalarda bile en üst düzeyde konfor sağlar. Son derece pratik bir detay olarak; tüm fonksiyonlar bel askısındaki kontrol paneli üzerinden yönetilebilir ve takip edilebilir. Ek olarak, emiş hortumu hem sağ hem de sol elini kullananlara uygun şekilde kişiselleştirilerek bağlanabilir.