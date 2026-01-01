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    Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri BR 45/22 C | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey and yellow design, featuring a handle and wheels for mobility.

    Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri

    BR 45/22 C

    Sipariş numarası: 1.783-460.0

    Tam donanımlı, akülü olarak çalışan BR 45/22 C Bp Pack zemin otomatı. Geniş bir alanda maksimum manevra kabiliyeti için döner silindir fırça başlığıyla ve KART teknolojisi ile birlikte.
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