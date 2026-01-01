Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri BR 45/22 C | Kärcher

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Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri
Sipariş numarası: 1.783-460.0Tam donanımlı, akülü olarak çalışan BR 45/22 C Bp Pack zemin otomatı. Geniş bir alanda maksimum manevra kabiliyeti için döner silindir fırça başlığıyla ve KART teknolojisi ile birlikte.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
450
Çalışma genişliği, vakum (mm)
500
Temiz / Kirli su tankı (l)
22 22
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
1800
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1260
Akü tipi
Li-Ion
Akü (V / Ah)
25.2 / 42
Akü çalışma süresi (sa)
2
Batarya şarj süresi (sa)
5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
220 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm)
750 - 1050
Fırça temas basıncı (g/cm²)
100 - 150
Koridor dönüş genişliği (mm)
1118
Su tüketimi (l/dk)
1
Ses seviyesi (dB(A))
66.5
Motor Gücü (V)
25.2
Motor değerleri (W)
550
Renk
antrasit
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
70
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
866 x 530 x 1061
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri