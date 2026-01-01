Halı temizleyicisi BRC 30/15 C | Kärcher

BRC 30/15 C halının derinlerine nüfuz eder. Küçük alanların temizliği için uygundur. Halı yüzeyinde kolayca kayan fırçaları sayesinde bulunduğu yüzeye tam olarak yerleşir ve mükemmel bir temizlik sağlar. Dönemsel temizliklerde BRC 30/15 iCapsol sprey ya da leke sökücülerle halı temizlikleri için idealdir.

Yüksek temizleme performansı Rulo fırça derinlemesine temizlik sağlar Düzgün bir temizlik performansı için yüzeysel hareket eden rulo Hav çıkaran halılara yeni bir görünüm kazandırır Kompakt boyutlar 200m² ile 800 m² arasındaki alanlar için idealdir Kolay depolama Taşıması kolay.