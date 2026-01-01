Halı temizleyicisi BRC 30/15 C | Kärcher

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Halı temizleyicisi
Sipariş numarası: 1.008-057.0Halıların günlük ve dönemsel temizlikleri için ön püskürtmeli iCapsol uygulaması için uygundur. Özellikle 200 - 800 m² arasındaki alanlar için önerilir.
Yüzey performansı ( derin temizlik / ara temizlik "i-Capsol" (m²/sa)
150
Hava debisi (l/s)
46
Vakum gücü (mbar / kPa)
300 / 30
Püskürtme basıncı (derinlemesine temizlik) (Bar)
3.5
Püskürtme miktarı (temel temizlik) (l/dk)
1
Çalışma genişliği, vakum (mm)
315
Temiz / Kirli su tankı (l)
15 / 17
Türbin kapasitesi (W)
1130
Fırça motoru gücü (W)
76
Aksesuarsız ağırlık (kg)
36
Ambalajlı ağırlık (kg)
35.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
920 x 360 x 750
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri