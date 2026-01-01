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    Halı temizleyicisi BRC 30/15 C | Kärcher

    Kärcher professional carpet cleaner with a black and grey body, yellow control knob, and handle.

    Halı temizleyicisi

    BRC 30/15 C

    Sipariş numarası: 1.008-057.0

    Halıların günlük ve dönemsel temizlikleri için ön püskürtmeli iCapsol uygulaması için uygundur. Özellikle 200 - 800 m² arasındaki alanlar için önerilir.
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