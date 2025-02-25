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    Araç Yıkama Sistemleri | Kärcher

    Araç Yıkama Sistemleri

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    Araç temizleme çözümlerimiz - özel gereksinimlerinize göre uyarlanmıştır

    Farklı gereksinimleri olan çeşitli müşteri gruplarına uygundur. Temizlik sadece olumlu bir izlenim yaratmakla kalmaz, aynı zamanda güvenliği sağlar ve değeri korur. Şirketimizde, "isteyenin bir yolunu bulacağına" yürekten inanıyoruz. Her ihtiyaca uygun, sizin özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere bireysel olarak uyarlanmış bir çözüm sunuyoruz.

    Portal araç yıkama ve self-servis yıkama sistemlerimiz, ideal ve maliyet etkin bir temizlik çözümü sunar. Araç yıkama merkezleri, akaryakıt istasyonları, araç bayileri, servisler ve araç kiralama acentelerinde kullanım için mükemmel şekilde uygundur. Diğer yandan, ticari araç yıkama sistemleri ise lojistik şirketleri, otobüs işletmeleri veya belediyeler için pırıl pırıl bir araç filosu sağlar.

    Broşürler

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    Araç bayisi broşürü

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    Özel yatırımcı broşürü

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    Başarınız için güvenilir bir ortak

    Araç temizliği alanındaki onlarca yıllık deneyimimiz sayesinde, neyin gerçekten önemli olduğunu ve gelecekte de neyin önemli olmaya devam edeceğini çok iyi biliyoruz. Bu sayede siz ve müşterileriniz şu avantajlardan yararlanabilirsiniz:

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    Marka

    Bizimle birlikte, onlarca yıllık uzmanlık ve bilgi birikimiyle sizi başarıya ulaştıracak deneyimli bir ortağı yanınıza almış olursunuz. Güçlü bir şirket ve araç yıkama sistemlerinin başarılı bir üreticisi olarak, mükemmel temizlik çözümünü bulmanızda sizi desteklemek için buradayız. Markamızın olağanüstü itibarı ile gelirinizi artırmanıza yardımcı oluyor ve hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışıyoruz. Sizin başarınız, bizim misyonumuzdur.

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    Kalite

    Kanıtlanmış kalitemiz, başarınızın anahtarıdır. Ürünlerimizde yer alan gelişmiş teknolojinin güvenilirliği tescillenmiştir. Kärcher adını gördüğünüzde, bunun Kärcher'in kaliteden ödün vermeyen sarsılmaz taahhüdünü temsil ettiğinden emin olabilirsiniz. Kalite onay damgamız vaatlerini her zaman yerine getirir. Aynı durum, araç yıkama sistemlerimiz ve bunların ilgili aksesuarları için de geçerlidir. Kendi başarı hikayenizi yaratmanın şimdi tam zamanı: Sistemlerimizle her zaman mükemmel şekilde donatılmış olacaksınız.

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    Danışmanlık

    Başından itibaren başarılı olmanıza yardımcı oluyoruz. Kärcher, doğru araç yıkama sisteminin seçilmesinden uygulamaya konulmasına kadar ilk dakikadan itibaren sizi destekler. Eksiksiz temizlik çözümlerimizin kapsamlı bir sağlayıcısı olarak, ilk saha analizinden başarılı pazarlamaya ve nihai kuruluma kadar size eşlik ediyoruz. Devreye alma işleminden sonra bile birinci sınıf hizmetimize güvenebilirsiniz.

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    Hizmet

    Temiz araç yıkama, kusursuz hizmet. Ürünün kullanım ömrü boyunca size en yüksek kaliteyi garanti ediyoruz. Buna ek olarak, gerekli servis desteğini de sağlıyoruz. Kärcher servisimiz ve fabrika eğitimi almış servis ortaklarımız, kurulu sisteminizin uzun vadede kusursuz çalışmasını sağlar. Herhangi bir şey beklendiği gibi gitmediğinde, doğru çözümle sizi destekler ve her zaman yanınızda oluruz.

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    Fonlama

    Mali durumunuzu kusursuz bir görünüme kavuşturuyoruz. Şirketimizde, ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre uyarlanmış, hem standart hem de özel finansman çözümleri bulacaksınız.

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    Sürdürülebilirlik

    Temiz bir araç, güzel bir his ve rahat bir vicdan demektir. Bununla birlikte, araç temizliğinde konu mükemmel temizlik sonuçlarının çok daha ötesindedir. Önemli olan, sistemlerimizin sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde işletilmesi, böylece hem işletmeciler hem de müşteriler için sorumluluk alınmasıdır. Hedef: su, enerji ve temizlik ajanlarının kullanımında kaynak verimliliği sağlayan bir yaklaşım sunmaktır.

    Sürdürülebilirlik çözümleri