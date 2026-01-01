Ultra yüksek basınçlı temizleyici HD 18/50-4 Cage Classic *EU | Kärcher

Farklı uygulama alanları için elverişli ve oldukça kompakttır, optimum temizleme sonuçlarını garanti eder : HD 18/50-4 Cage Classic, UHP kompakt sınıfımızın ötesine geçmektedir ve 30 kW'ye kadar temizlik performansını içermektedir. Bu şekilde mobil "kafes" tasarımı ile en güçlü ultra yüksek basınçlı temizleme makinesidir. 500 bar düzeyindeki bir çalışma basıncı ve 30 I/dak olan su akış hızı inşaatlarda, sanayi uygulamalarında veya nakliye sektöründe karşılaşılan en inatçı kirlerde bile hızlı neticeleri garanti etmektedir. Ergonomik detaylarına bakılacak olursa: makine çok hafiftir, dört büyük tekerleği ve vinç kancası zor zeminlerde bile ünitenin kullanım ve taşınmasını kolaylaştırmaktadır . Gerektiğinde HD 18/50-4 Cage Classic forklift kullanılarak da taşınabilmektedir ve böylece hem makinenin taşınmasında hem de çalıştırılmasında azami esneklik sağlanmaktadır.

Yüksek manevra kabiliyeti Büyük tekerlekler ve optimum çekim merkezi ebatlarına rağmen yüksek düzeyde hareketlilik imkanı sağlar. Pratik vinç kancası zor zeminlerde bile kolay taşıma imkanı sağlar.