Ultra yüksek basınçlı temizleyici HD 18/50-4 Cage Classic *EU | Kärcher

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Ultra yüksek basınçlı temizleyici
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.367-160.0
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
max. 500 / max. 50
Su debisi (l/sa)
1800
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 60
Yakıt
Elektrik
Motor gücü (kW) (kW)
30
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
380 - 415
Frekans (Hz)
50
Pompa tipi
Ana mil
Aksesuarsız ağırlık (kg)
307
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
321
Ambalajlı ağırlık (kg)
331.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
747 x 1317 x 1093
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları