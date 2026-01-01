Basınçlı yıkayıcı HD 6/15 MX Plus | Kärcher

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Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
560
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
150 / 15
Maksimum basınç (Bar / MPa)
225 / 22.5
Motor gücü (kW) (kW)
3.1
Elektrik kablosu (m)
5
Mevcut değil
3/4″
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
31.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
35.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
400 x 455 x 966
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları