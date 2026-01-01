Ultra yüksek basınçlı temizleyici HD 9/50-4 | Kärcher

Kullanışlı ve pratik; Namlu tutucu ve entegre hortum kancası aksesuarın makine üzerine sabitlenmesini sağlar. Saat metre daima pompanın çalışma süresini gösterir. Güvenli depolama; aksesuarlar ve aletler korumalı bir kutu içerisinde saklanır. Kolay taşıma; el arabası prensibi ile kullanıldığından en zor alanlarda bile kolaylıkla yol alabilir. Güvenli ve güvenilir; Kärcher yüksek performanslı krankmilli pompası optimum su basıncı sağlar. Motorun yağı tehlikeli şekilde eksildiğinde, yağ yetersizliğinden koruma tertibatı motoru kendiliğinden durdurur. (Opsiyonel)

Yüksek performanslı krank mili pompası Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder. Güvenli depolama Aksesuarlar ve aletler korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.