Ultra yüksek basınçlı temizleyici HD 9/50-4 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ultra yüksek basınçlı temizleyici
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.367-156.0
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
150 - max. 500 / 15 - max. 50
Su debisi (l/sa)
500 - 900
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 60
Yakıt
Elektrik
Motor gücü (kW) (kW)
15
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Pompa tipi
Maksimum performans Kärcher krank mili pompası
Aksesuarsız ağırlık (kg)
150
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
195
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
930 x 800 x 920
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz