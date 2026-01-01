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    Ultra yüksek basınçlı temizleyici HD 9/50-4 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a robust frame and visible motor components.

    Ultra yüksek basınçlı temizleyici

    HD 9/50-4

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.367-156.0

    • 4 kutuplu hava soğutmalı elektrikli motor
    • Kuru çalışma koruması (isteğe bağlı).
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