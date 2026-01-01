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    Endüstriyel toz giderici ID 130/22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey metal body, wheels, and a black handle, set against a white background.

    Endüstriyel toz giderici

    ID 130/22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.982-506.0

    ID 130/22 mobil tozsuzlaştırma makinası , ince talaş ve insan sağlığına zararlı (OEL > 0.1 mg/m³) tozların vakumuna uygundur. Dayanıklı yapıya ve servis kolaylığı sunan bir tasarıma sahiptir.
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