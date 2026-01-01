Endüstriyel toz giderici ID 130/22 | Kärcher

ID 130/22 toz emiş sistemi, sürekli kullanıma uygun, güçlü ve eneji verimli (IE2) motoru ile yüksek hava debisi ve 24 saat kullanım sunar. 2.2 kW elektrik gücü ve M sınıfı filtresi yüksek miktarda ince talaş ve insan sağlığına zararlı tozların (OEL > 0.1 mg/m³) vakumuna imkan sunar. Zorlu endüstriyel uygulamalar için dayanıklı yapıya ve servis kolaylığı sunan bir tasarıma sahiptir. Manuel silkeleme mekanizması uzun ömürlü kompakt filtresini temizlerken, makinadan ayrılabilir 170 litrelik toplama haznesi ergonomik ve kolay boşaltma imkanı sağlar. Entegre kapanma mekanizması ve basınç dengeleme hortumu ile atık torbası sayesinde emişi yapılan materyal tozuma olmadan ve güvenli şekilde bertaraf edilebilir. Talebe göre makinaya aşırı dolum koruma mekanizmaları entegre edilebilir. Ayrıca sistem, birden fazla emiş noktasına göre büyütülebilir ve H sınfı toz emişine uygun şekilde optimize edilebilir.

Yüksek iş güvenliği için M sınıfı toz filtresi ile donatılmış Zararlı tozların vakumu için mühendislik ürünü M sınıfı toz filtresi Sürücü başlığını çıkartmadan basit ve kolay boşaltma Ergonomik boşaltma için indirilebilir ve sürülebilir konteyner Zararlı materyalleri tozuma yapmadan boşaltma sistemi Entegre kapama mekanizması ile PE torbası sayesinde tozuma olmadan boşaltma PE torbası ile basit ve kolay toz boşaltımı