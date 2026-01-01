Endüstriyel toz giderici ID 130/22 | Kärcher

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Endüstriyel toz giderici
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 9.982-506.0ID 130/22 mobil tozsuzlaştırma makinası , ince talaş ve insan sağlığına zararlı (OEL > 0.1 mg/m³) tozların vakumuna uygundur. Dayanıklı yapıya ve servis kolaylığı sunan bir tasarıma sahiptir.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Hava debisi (l/s / m³/sa)
370 / 1329
Vakum gücü (mbar / kPa)
33 / 3.3
Konteyner kapasitesi (l)
170
Nominal giriş gücü (kW)
2.2
Vakum Tipi
Elektrik
Filtre alanı (m²)
9
Ses seviyesi (dB(A))
75
Ana filtre toz sınıfı
M
Aksesuarsız ağırlık (kg)
158
Ambalajlı ağırlık (kg)
163
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1170 x 790 x 1580
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları