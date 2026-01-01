iSolar düşme koruması | Kärcher

Bina çatılarında güvenle çalışmak için onaylı ve standartlara uyumlu kişisel güvenlik sistemi. Düşme koruması; bir şok emicili düşüş durdurucu ve 15 m mantolu halat, bir kablo demeti, düşen durdurucuyu sabitlemek için bir sabitleme askısı, saklama ve taşıma için çelik sac muhafazası içerir.