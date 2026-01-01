iSolar düşme koruması | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.988-152.0Bina çatısı çalışmalarında onaylı kişisel güvenlik sistemi. İçerik: Şok emici özellikli hareketli düşüşü durdurucu ve 15 m mantolu halat, kablo demeti, sabitleme askısı ve çelik sac muhafaza.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
8.4
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.