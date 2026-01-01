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    iSolar düşme koruması | Kärcher

    Blue metal box, yellow safety rope with hooks, and yellow-black safety harness on white background.

    iSolar düşme koruması

    Sipariş numarası: 6.988-152.0

    Bina çatısı çalışmalarında onaylı kişisel güvenlik sistemi. İçerik: Şok emici özellikli hareketli düşüşü durdurucu ve 15 m mantolu halat, kablo demeti, sabitleme askısı ve çelik sac muhafaza.
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