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    endüstriyel vakum IVR-L 100/24-2 Tc Dp | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body, mounted on a wheeled frame.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 100/24-2 Tc Dp

    Sipariş numarası: 9.989-400.0

    IVR-L 100/24-2 Tc Dp mobil sıvı ve talaş vakumu. monofazedir, yağlar, soğutma sıvıları ve/veya metal talaşları için uygundur
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