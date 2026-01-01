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    endüstriyel vakum IVR-L 200/24-2 Tc Dp | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner on a wheeled frame, featuring two large cylindrical tanks connected by hoses.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 200/24-2 Tc Dp

    Sipariş numarası: 9.989-404.0

    IVR-L 200/24-2 Tc Dp Büyük miktarlarda yağ ve talaşın vakumlanması için AC ile çalışan sıvı ve talaş vakumu. Bakımı kolay, sağlam tasarım.
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