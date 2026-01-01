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    Vakumlu süpürücü KM 90/60 R G Binicili Vakumlu Süpürücü | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with a black seat, steering wheel, and visible side brush.

    Vakumlu süpürücü

    KM 90/60 R G Binicili Vakumlu Süpürücü

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.047-310.0

    Benzinle çalışan, güçlü ve özellikle kompakt ve sağlam olacak şekilde üretilen KM 90/60 R G Binicili Vakumlu Süpürücü dış alanlarda etkileyici temizlik performansı sunar.
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