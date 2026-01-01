Vakumlu süpürücü KM 90/60 R G Binicili Vakumlu Süpürücü | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.047-310.0Benzinle çalışan, güçlü ve özellikle kompakt ve sağlam olacak şekilde üretilen KM 90/60 R G Binicili Vakumlu Süpürücü dış alanlarda etkileyici temizlik performansı sunar.
Sürüş tahrik sistemi
Dört zamanlı motor
Motor gücü (kW)
6.6
Yakıt Tipi
Akaryakıt
Maksimum saha performansı (m²/sa)
7200
Maks. alan performansı 2 yan fırça ile (m²/sa)
9200
Çalışma Genişliği (mm)
615
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
900
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1150
Çöp konteyneri (l)
60
Tırmanma kabiliyeti (%)
18
Süpürme hızı (km/sa)
8
Filtre alanı (m²)
4
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
265
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
265
Ambalajlı ağırlık (kg)
266
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1695 x 1060 x 1260
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları