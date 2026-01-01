Vakumlu süpürücü KM 90/60 R G Binicili Vakumlu Süpürücü | Kärcher

Güçlü bir benzinli motor ve otomatik bir jikle ile donatılmış olan KM 90/60 R G Binicili Vakumlu Süpürücü, dış mekanda kapsamlı temizlik uygulamaları için ideal koşulları sağlar. Eşsiz, otomatik ve yüksek verimli filtre temizleme sistemi, tozsuz çalışma sağlar ve emiş kaybını en aza indirir. EASY Operation ( kolay kullanım ) sistemi ve kompakt yapısı sayesinde makinenin kullanımı kolaydır ve aynı zamanda çevik kullanımı ve yüksek manevra kabiliyeti ile etkileyicidir. Pratik toplama alanı ve Home Base bağlantı kiti, daha fazla temizlik aletinin taşınmasını da kolaylaştırır.

Dayanıklı, kompakt tasarım Oldukça güvenilir ve uzun ömürlüdür Emniyetli ve yüksek manevra kabiliyetli Aksesuarları makine üzerinde güvenli bir şekilde muhafaza edilebilir EASY çalışma modu Akıllı ve net Tüm kontroller anlaşılır ve kolaylıkla erişilebilir şekilde düzenlenmiştir. Otomatik filtre temizleme sistemine sahip geniş filtre alanı Makine kapatıldığında filtre otomatik olarak temizlenir. Düşük tozda sürekli temizleme mümkündür. Filtre temizliği manuel olarak da yapılabilir Filtre değişimi alete gerek olmadan yapılabilir Daha fazla esneklik için ana gövde Diğer aksesuarlar için kolay bağlantılar Taşıması kolay, çöp toplayıcı, fırça, yada ek konteyner