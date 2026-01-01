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    LVS 1/1 Bp | Kärcher

    Kärcher cordless stick vacuum cleaner with grey body and black handle, standing upright on a white background.

    LVS 1/1 Bp

    Sipariş numarası: 1.394-110.0