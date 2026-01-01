LVS 1/1 Bp | Kärcher

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Sipariş numarası: 1.394-110.0
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Konteyner kapasitesi (l)
0.35
Konteyner malzemesi
Plastik
Ses seviyesi (dB(A))
70
Hava debisi (l/s)
12
Derecelendirilmiş performans (W)
230
Vakum gücü (mbar / kPa)
140 / 14
Standart iç çap ( )
35
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
1
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 60 approx. 20 approx. 35 approx. 12
Çıkış gücü (A)
2.5
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1100 x 220 x 175
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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