Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 90/2 Me Classic Edition | Kärcher

İster toz, kaba kir veya sıvı olsun, güçlü NT 90/2 Me Classic, her türlü kirin büyük miktarlarda vakumlanması için ekstra büyük 90 litrelik bir konteynere sahiptir ve kullanım kolaylığı ile öne çıkar. Yüksek kaliteli, sağlam çift motorlu ıslak ve kuru vakum temizleyici, standart bir itme kolu ve metal tekerlekli ekstra sağlam bir şasiye sahiptir. Makine ayrıca son derece verimli bir kartuş filtresi ve pratik bir tahliye hortumu ile donatılmıştır.

Sağlam ve taşınması kolay Sağlam şasisi, büyük tekerlekleri ve metal tekerlekleri sayesinde her türlü zeminde son derece hareketlidir. Standart itme sapı rahat taşıma imkanı sağlar. Mükemmel emiş gücü 2 güçlü türbin olağanüstü emiş gücü sağlar. Güçlü emiş gücü, mükemmel temizlik sonuçları ve en yüksek verimliliği sağlar. Tahliye hortumu Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu Filtre torbasız vakum İki motorlu NT Classic elektrikli süpürgeler, denenmiş ve test edilmiş Kärcher kartuş filtreyle donatılmıştır. Kartuş filtresi, torba filtresi olmadan sürekli emiş sağlar.