Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Islak ve kuru elektrikli süpürge NT 90/2 Me Classic Edition | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body, black hose, and wheeled base.

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    NT 90/2 Me Classic Edition

    Sipariş numarası: 1.667-700.0

    Cömert 90 litrelik haznesiyle, çift motorlu NT 90/2 Me Classic ıslak ve kuru elektrikli süpürge, büyük miktarlarda ıslak ve kaba kiri süpürebilir. Olağanüstü emiş gücü, kullanımı ve kalitesiyle.
    Teklif isteyin