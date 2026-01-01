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    Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black grip and nozzle, set against a plain white background.

    Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir

    Sipariş numarası: 4.760-664.0

    600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.
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