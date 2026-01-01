Kuru elektrikli süpürge T 11/1 Classic Adv Re!Plast Promo | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.527-222.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Vakum gücü (mbar / kPa)
235 / 23.5
Hava debisi (l/s)
40
Derecelendirilmiş performans (W)
850
Konteyner kapasitesi (l)
11
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
12
Ses seviyesi (dB(A))
61
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
385 x 285 x 385
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları