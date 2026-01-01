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    Kuru elektrikli süpürge T 11/1 Classic Adv Re!Plast Promo | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with accessories including a filter, dust bag, and additional bags displayed on a white background.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 11/1 Classic Adv Re!Plast Promo

    Sipariş numarası: 1.527-222.0

    • %60 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen, sınırlı sayıda üretilmiş siyah kuru elektrikli süpürge.
    • 12 metre uzunluğunda tak-çıkar güç kablosu, entegre aksesuar saklama bölmesi, kablo kancası
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    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.