Kuru elektrikli süpürge T 11/1 Classic Adv Re!Plast Promo | Kärcher

%60 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen, sınırlı sayıda üretilmiş siyah T 11/1 Classic Adv Go!Further kuru elektrikli süpürge; özel aksesuarlar ve 10 adet elyaf filtre torbasıyla birlikte sunulur. Süpürge; birinci sınıf emiş gücü, yüksek dayanıklılığı ve cazip fiyat-performans oranıyla öne çıkar. %60 geri dönüştürülmüş malzeme içeriği sayesinde, kaynaklar daha üretim aşamasında korunur ve enerji ihtiyacı azaltılır. Güçlü emiş performansına rağmen cihaz, yalnızca 61 dB(A) ses seviyesiyle oldukça sessiz çalışarak gürültüye hassas yerlerde bile kullanıma olanak tanır. Kompakt ve dengeli bir yapıya sahip olan süpürge, 11 litrelik hazne hacmine sahiptir ve sadece 4 kilogram ağırlığındadır. Ergonomik taşıma kolu ve entegre dirsek (manşon), yorulmadan uzun süreli çalışma ve rahat taşıma imkanı sağlar. 12 metre uzunluğundaki tak-çıkar özellikli güç kablosu, kullanıcı tarafından istendiği zaman kolayca değiştirilebilir. Cihazın üzerinde; vakum borusu ve yer başlığı gibi aksesuarlar için özel bir saklama bölmesi bulunmaktadır.

Düşük ağırlık Zahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Rakip modellere kıyasla aynı tank hacmi ile daha düşük ağırlık. Uzun, yorulmadan çalışma imkanı sunar. Geçmeli güç kablosu Ön bilgi gerektirmeden kolay güç kablosu değişimi. Temizliğe ara vermeden devam edilebilir. Gereksiz yüksek servis maliyetleri oluşmaz. Sürdürülebilirlik özellikleri %60 geri dönüştürülmüş plastik içeren tasarım Tak-çıkar güç kablosu: Güç kablosunun kolayca değiştirilebilmesi, makinenin kullanım ömrünü uzatır. Temizlik işlemi büyük bir kesintiye uğramadan devam edebilir. Sadece 61 dB(A) seviyesindeki düşük ses ile çalışması. Sadece 61 dB(A) seviyesindeki düşük çalışma gürültüsü. Çalışma sırasında kullanıcıyı korur. Gürültüye hassas alanlarda ve gece kullanımı için. Sektörde 'gündüz temizliği' olarak adlandırılan uygulama için de uygundur. Entegre aksesuar muhafaza Makine ve aksesuarların güvenli ve rahat taşınması. Zemin emici başlığının vakum temizleyicide kolay ve pratik bir park pozisyonu. Kablo askısı Güç kablosunun kolay depolanması. Kablo, taşıma sırasında her zaman güvenli bir şekilde sabitlenir.