2-in-1 Waschdüse XXL | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.863-376.0Mit der 2-in-1-Waschdüse XXL werden mittelgroße Teppiche und größere Polster sehr komfortabel und doppelt so schnell wie mit einer herkömmlichen Waschpolsterdüse gereinigt.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Anwendungsgebiete