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    2-in-1 Waschdüse XXL | Kärcher

    Black Kärcher spray extraction nozzle with an angled head, designed for cleaning surfaces.

    2-in-1 Waschdüse XXL

    Artikelnummer: 2.863-376.0

    Mit der 2-in-1-Waschdüse XXL werden mittelgroße Teppiche und größere Polster sehr komfortabel und doppelt so schnell wie mit einer herkömmlichen Waschpolsterdüse gereinigt.