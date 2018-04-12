3,5 m Saugschlauchverlängerung | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-305.0Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle kabelgebundenen Home & Garden Nass-/Trockensauger und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
3600 x 55 x 64
Anwendungsgebiete