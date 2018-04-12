Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    3,5 m Saugschlauchverlängerung | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner hose coiled neatly, featuring two connectors at each end.

    3,5 m Saugschlauchverlängerung

    Artikelnummer: 2.863-305.0

    Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle kabelgebundenen Home & Garden Nass-/Trockensauger und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.