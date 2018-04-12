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    Absaugset für Elektrowerkzeuge | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner hose with connectors on a white background.

    Absaugset für Elektrowerkzeuge

    Artikelnummer: 2.863-112.0

    Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.