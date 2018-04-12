Absaugset für Elektrowerkzeuge | Kärcher

Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen wie zum Beispiel Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine oder Elektrohobel. Der entstehende Schmutz kann damit direkt abgesaugt werden und gelangt nicht in die Raum-/Umgebungsluft. Die ideale Lösung für sauberes Heimwerken ohne nachträgliches Putzen.

Adapter für Elektowerkzeuge Zum Anschluss des Saugschlauches an den Abluftstutzen des Elektrowerkzeugs Zum direkten Absaugen von Staub / Schmutz während der Anwendung, ohne dass etwas in die Raum-/Umgebungsluft gelangt Flexibler Aufbau des Saugschlauches Mehr Bewegungsfreiheit. Einfach und praktisch in der Anwendung Optimale Aufbewahrung von Gerät und Zubehör ohne Wandbefestigung der Parkstation Platzsparende, sichere und flexible Aufbewahrung. Zubehör für den Akku-Staubsauger kann einfach an der freistehenden Parkstation befestigt werden. Zubehörset für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger Das Ladegerät des Akku-Staubsaugers kann in die Parkstation integriert werden. Der Akku des Staubsaugers wird in der Parkstation automatisch geladen. Der Staubsauger ist jederzeit einsatzbereit.