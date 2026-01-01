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    Battery Power 18/25 | Kärcher

    Kärcher 18V battery with yellow and black casing, digital display showing 100% charge.

    Battery Power 18/25

    Artikelnummer: 2.445-034.0

    18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.