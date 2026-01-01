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    Battery Power 18/50 | Kärcher

    Kärcher 18V 5.0 Ah battery with yellow and black casing, showing 100% charge indicator on the side.

    Battery Power 18/50

    Artikelnummer: 2.445-035.0

    18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.