Blasadapterset | Kärcher

Die große Anwendungsvielfalt der Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger wird durch das Blasadapterset nochmals erweitert: Wird der Saugschlauch in der Blasfunktion angeschlossen, bläst das Gerät mühelos Luftmatratzen, Schwimmbecken und -hilfen oder auch Schlauchboote auf. Beim Anschließen des Saugschlauchs im Sauganschluss des Gerätes wird die Luft automatisch herausgesaugt, und das mühselige manuelle Herausdrücken von Luft gehört damit der Vergangenheit an. Das Zubehörset enthält ein Adapterstück zum Anschluss an den Saugschlauch des Nass-/Trockensaugers und 3 verschiedene Düsengrößen S, M und L, die mit den Ventilen einer Vielzahl von aufblasbaren Produkten kompatibel sind.