Blasadapterset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-373.0Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.
Menge (teilig)
2
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
110 x 70 x 80
Anwendungsgebiete