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    Blasadapterset | Kärcher

    Four black Kärcher nozzle attachments, one connected by a cable, on a white background.

    Blasadapterset

    Artikelnummer: 2.863-373.0

    Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.