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    Buerste | Kärcher

    Black cylindrical brush with bristles, featuring a central rotating mechanism and end caps, set against a white background.

    Buerste

    Artikelnummer: 2.269-671.0

    Für optimale Reinigungsergebnisse: hochwertige Hauptbürste für den Saugroboter RCV 2.