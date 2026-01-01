Buerste | Kärcher

Das Set enthält eine Hauptbürste für den Roboterstaubsauger RCV 2. Wird das Gerät im Kehrmodus betrieben, sorgt die hochwertige Hauptbürste für optimale Reinigungsergebnisse auf den meisten Oberflächen wie Fliesen, Laminat, Holzböden, PVC, Linoleum oder niedrigflorigen Teppichen. Die Bürste kann ganz einfach eingesetzt oder entnommen werden. Reinigung und Austausch der Bürste gelingen jederzeit schnell und komfortabel.