DB 160, Dreckfräser für K 5–K 7 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-243.0Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
468 x 51 x 51
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Anwendungsgebiete