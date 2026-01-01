DB 160, Dreckfräser für K 5–K 7 | Kärcher

Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Der rotierende Punktstrahl entfernt atmosphärischen Schmutz mühelos und verhilft so zum Beispiel vermoosten oder verwitterten Oberflächen schnell wieder zu neuem Glanz. Zudem überzeugt der Dreckfräser durch große Flächenleistung. Geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K5-K7.

Rotierender Punktstrahl Löst effektiv selbst hartnäckige Verschmutzungen von empfindlichen Flächen. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen. Bajonettverbindung Besonders anwenderfreundlich.