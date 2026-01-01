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    DB 160, Dreckfräser für K 5–K 7 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner lance with ribbed nozzle ends, angled view on white background.

    DB 160, Dreckfräser für K 5–K 7

    Artikelnummer: 2.643-243.0

    Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.