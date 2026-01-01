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    Entkalkungskartusche | Kärcher

    Kärcher water filter cartridge with a black cap, standing upright on a white background.

    Entkalkungskartusche

    Artikelnummer: 2.863-018.0

    Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung der Kärcher Dampfreiniger. Einfach einsetzen – und fertig.