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    Extra lange Fugendüse | Kärcher

    Black Kärcher crevice tool with a tapered end, designed for reaching narrow spaces.

    Extra lange Fugendüse

    Artikelnummer: 2.863-306.0

    Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.