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    Flexible Fugendüse | Kärcher

    Kärcher crevice nozzle attachment, long and narrow, with a ribbed design and branded logo, on a white background.

    Flexible Fugendüse

    Artikelnummer: 2.863-374.0

    Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.