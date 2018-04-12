Flexible Fugendüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-374.0Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Arbeitsbreite (mm)
615
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
615 x 40 x 40
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete