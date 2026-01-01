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    FoamStop neutral | Kärcher

    Kärcher FoamStop neutral bottle with black cap, featuring product information and barcode on the label.

    FoamStop neutral

    Artikelnummer: 6.295-873.0

    Mit diesem flüssigen Entschäumungsmittel wird störender Schaum im Nu aufgelöst.