Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Haushaltsset | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner accessories including a floor nozzle, upholstery nozzle, and clip holder, all in black.

    Haushaltsset

    Artikelnummer: 2.863-356.0

    Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.