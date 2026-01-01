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    Hochdruckreiniger K 3 Horizontal | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner set with yellow unit, black hose, spray gun, and two lance attachments on white background.

    Hochdruckreiniger

    K 3 Horizontal

    Artikelnummer: 1.602-821.0