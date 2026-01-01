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    Hochdruckreiniger K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher K5 pressure washer with accessories, including surface cleaner, brush, two nozzles, and two detergent bottles.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.324-709.0