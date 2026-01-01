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    Hochdruckreiniger K 5 Smart Control Flex | Kärcher

    Kärcher K5 Smart Control high-pressure cleaner in yellow and black, with a detachable spray lance.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Smart Control Flex

    Artikelnummer: 1.324-730.0