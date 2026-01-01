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    Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Car & Home | Kärcher

    Kärcher K7 high-pressure cleaner set with accessories, including nozzles, brushes, and cleaning solutions, displayed on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 7 Comfort Premium Car & Home

    Artikelnummer: 1.317-507.0

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    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.