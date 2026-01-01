Hochdruckreiniger K 7 WCM Car&Home | Kärcher

Kraftvolle Reinigung, die Sie überzeugen wird! Der K 7 WCM Car & Home ist der ideale (Reinigungs-)Partner für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen: Mit seinem leistungsstarken, wassergekühlten Motor macht er Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten und größeren Autos den Garaus. Inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 7 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Zusätzlich enthalten ist eine rotierende Waschbürste zum Lösen des Grauschleiers, ein Trockentuch, eine Schaumdüse für gut haftenden Schaum und höchste Schmutzlösekraft sowie 1 l Car Shampoo. Um die Oberflächen besonders effektiv und schonend zu reinigen, lässt sich das Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen. Weitere Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, der auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg sorgt. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zudem zuverlässig vor Schmutzpartikeln. Zudem können alle enthaltenen Zubehöre einfach direkt am Gerät verstaut werden.

Sauber aufgeräumt Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen. Quick Connect-System Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. Große Räder Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.