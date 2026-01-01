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    Hochdruckreiniger K 7 WCM FJ Home | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with accessories, including nozzles, hose, surface cleaner, and cleaning solutions.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 7 WCM FJ Home

    Artikelnummer: 1.317-403.0

    • Funktional und verlässlich, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
    • 10-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser, Home Kit, Schaumdüse, 1 l Autoshampoo