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    Handheld Cleaner KHB 6 Battery | Kärcher

    Kärcher battery-powered pressure washer with three detachable nozzles, shown on a white background.

    Handheld Cleaner

    KHB 6 Battery

    Artikelnummer: 1.328-010.0