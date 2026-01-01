Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set | Kärcher

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Akku-Rasentrimmer
Artikelnummer: 1.445-451.0
Motorspannung (V)
36
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Schnittkreisdurchmesser (cm)
30
Schneidewerkzeug
Fadenkopf
Fadennachschub
Automatisch
Fadengeometrie
Gedreht
Fadendurchmesser (mm)
2
Geschwindigkeitsregulierung
Nein
Drehzahl (U/min)
8000
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
2
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (m)
max. 480
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 28
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
44 83
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
345 x 350 x 1285
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete