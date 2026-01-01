Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set | Kärcher

    Kärcher cordless grass trimmer with two batteries, a spool, and a strap on a white background.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 3-18 Dual Battery Set

    Artikelnummer: 1.445-451.0

    • 30 cm Schnittkreis, abwinkelbarer Trimmerkopf, Kantenschneidfunktion
    • Pflanzenschutzbügel, 18-V-Akkuplattform, 70 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, Fadenspule, Schultergurt