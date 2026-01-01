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    Natürlicher Glasreiniger RM 500N | Kärcher

    Kärcher Natural Glass Cleaner bottle with yellow label, featuring a woman cleaning a window and Kärcher window vac image.

    Natürlicher Glasreiniger RM 500N

    Artikelnummer: 6.296-257.0

    Perfekt für streifenfreie Sauberkeit. Der natürliche Glasreiniger RM 500N mit naturbasierter Rezeptur reinigt alle wasserfesten, glatten Oberflächen und entfernt hartnäckige Verschmutzungen.