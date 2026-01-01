Natürlicher Glasreiniger RM 500N | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-257.0Perfekt für streifenfreie Sauberkeit. Der natürliche Glasreiniger RM 500N mit naturbasierter Rezeptur reinigt alle wasserfesten, glatten Oberflächen und entfernt hartnäckige Verschmutzungen.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete