Natürlicher Glasreiniger RM 500N | Kärcher

Der natürliche Glasreiniger RM 500N ist die ideale Lösung für streifenfreie Sauberkeit auf allen wasserfesten, glatten Oberflächen. Mit seiner naturbasierten Rezeptur sorgt dieser Glasreiniger für makellosen Glanz. Er entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Fettfilme, Insektenrückstände, Hautfette und Emissionen. Egal, ob Fenster, Spiegel, Glastische oder Duschkabinen – dieser Reiniger liefert auf allen glatten, wasserfesten Oberflächen ein beeindruckendes Ergebnis. Die Rezeptur enthält keine zugesetzten Silikone, Phosphate und Farbstoffe. Genießen Sie strahlende Sauberkeit mit gutem Gewissen. RM 500N ist geeignet für alle Kärcher Akku-Fenstersauger, Kärcher Fensterroboter und kann auch manuell angewendet werden. Die speziell für die Anwendung mit den Kärcher Geräten entwickelte Formel hat besonders gute Benetzungseigenschaften, löst und hält die Verschmutzung in der Schwebe, bis sie abgesaugt wird.