Natürlicher Teppich- und Polsterreiniger RM 519N | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-237.0Der Teppich- und Polsterreiniger mit über 99 % naturbasierten Inhaltsstoffen reinigt textile Oberflächen kraftvoll und natürlich. Ideal für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren.
Gebindegröße (l)
1
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete