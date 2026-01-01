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    Natürlicher Teppich- und Polsterreiniger RM 519N | Kärcher

    Kärcher Natural Carpet & Upholstery Cleaner bottle with image of a modern living room and a Kärcher vacuum cleaner.

    Natürlicher Teppich- und Polsterreiniger RM 519N

    Artikelnummer: 6.296-237.0

    Der Teppich- und Polsterreiniger mit über 99 % naturbasierten Inhaltsstoffen reinigt textile Oberflächen kraftvoll und natürlich. Ideal für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren.