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    Polsterdüse für Tierhaare | Kärcher

    Kärcher upholstery nozzle with black plastic body and red fabric strips, angled view.

    Polsterdüse für Tierhaare

    Artikelnummer: 2.863-375.0

    Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.