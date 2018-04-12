Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Polsterdüse | Kärcher

    Kärcher upholstery nozzle with black body and red fabric strips, designed for vacuum cleaners.

    Polsterdüse

    Artikelnummer: 2.863-398.0

    Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.